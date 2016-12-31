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巴西里約迎新年！ 民眾穿白衣向海神獻花

巴西民眾今（31）日紛紛身著白衣前往科帕卡瓦納海灘，獻花給海洋守護女神葉瑪亞，祈求好運。（美聯社）

2016-12-31  23:26

〔即時新聞／綜合報導〕告別2016年、迎接2017年，各國風俗民情不同，迎接新年的方式也不盡相同。巴西民眾今（31）日紛紛身著白衣前往科帕卡瓦納（Copacabana）海灘，獻花給海洋守護女神葉瑪亞（Yemanja），祈求好運。

綜合媒體報導，巴西的傳統習俗在元旦前夕會身著白衣，在小船內裝滿鮮花、香水、鏡子等，送入大海中獻給海洋守護女神葉瑪亞，用以祈求好運、平安；跨年夜則會在海灘徹夜狂歡舞蹈，觀賞煙火、等待日出。

巴西里約熱內盧的民眾，今日紛紛前往科帕卡瓦納海灘將各式貢品獻給海洋守護女神；只見許多民眾頭頂著裝飾典雅、放著鮮花和香水等的小船，緩緩走入海中將船隻放流大海，或是手持鮮花祝禱，或是彼此擁抱祝賀，場面相當壯觀。

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  • 巴西民眾頭頂著裝飾典雅、放著鮮花和香水等的小船，或是手持鮮花祝禱，或是彼此擁抱祝賀，場面相當壯觀。（路透）

    巴西民眾頭頂著裝飾典雅、放著鮮花和香水等的小船，或是手持鮮花祝禱，或是彼此擁抱祝賀，場面相當壯觀。（路透）

  • 巴西民眾身著白衣，在小船內裝滿鮮花、香水、鏡子等，送入大海中獻給海洋守護女神葉瑪亞。（美聯社）

    巴西民眾身著白衣，在小船內裝滿鮮花、香水、鏡子等，送入大海中獻給海洋守護女神葉瑪亞。（美聯社）

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