最寧靜跨年！ 日本東京108鐘聲迎接2017

日本民眾在跨年夜施放氣球，以此祈福。（路透）

2016-12-31 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕全球城市接力迎接2017，台灣時間晚上11點日本正式邁入2017年，東京鐵塔旁的增上寺過了午夜0點後，總計敲鐘108下，象徵除去所有的煩惱；東京澀谷十字路口跨年民眾嗨翻，首度封路成為「步行者天國」。

日本東京鐵塔附近的增上寺每年跨年夜都吸引大批人潮，寺廟每年都舉行敲鐘儀式，總計敲下108次鐘聲，象徵除去人的108種煩惱，成為最寧靜的跨年祈福晚會；一旁東京鐵塔也會配合熄燈、放氣球，情侶看到燈光熄滅，象徵永遠幸福。

相較於寧靜的增上寺，日本澀谷著名的十字路口則被民眾擠爆，今年首次封路，31日晚間10點後禁止車輛進入，民眾站在十字路口上倒數迎接2017，東京警示廳也派出最大規模警力進駐，防止恐怖攻擊發生。

此外，日本東京各地也都進行跨年晚會，著名景點淺草寺、晴空塔等地也都湧入大批民眾，一起迎接2017年到來。

南韓也在同一時間進入2017年，今年許多民眾選擇到青瓦台參加「倒朴」集會，據主辦單位表示，有至少100萬人參加。

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