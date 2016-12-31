「師生都反對我」 印度首位變性人校長辭職
2016-12-31 22:49
〔即時新聞／綜合報導〕印度西孟加拉省克里希納加女子大學（Krishnagar Women's College）的校長德約帕德希雅（Manabi Bandyopadhyay），因為變性人的身分遭到校內師生們的歧視，在不堪壓力下，最後選擇結束一年半來的任職。
原本擔任哲學教授的德約帕德希雅，在2015年5月被任命為孟加拉省克里希納加女子大學的校長，成為印度首位變性人校長，並積極與當地政府合作，試圖協助提升變性人的地位。
現年51歲的德約帕德希雅向《印度時報》（The Times of India）表示：「所有同事都反對我，學生也是，我總是試圖想恢復紀律，以確保學校健康的學術風氣盛行，但這些努力總引起一些師生們的不滿。」
德約帕德希雅在本月23日遞出辭呈，「我一直獲得與地方政府合作的邀請，但我的同事和學生從未與我合作，這種無法合作的關係令我陷入極大的精神壓力，而我再也無法忍受。」雖然也有學生要求不要離開，但德約帕德希雅表示，當初來到這所大學擁有許多希望及夢想，如今都被打敗了。
印度雖然是少數在法律上承認變性人為第三性的國家，但變性人在生活、工作上仍受到諸多歧視。班德約帕德希雅指出，變性人在印度經常面臨歧視和侮辱，另也敦促政府應正視問題。
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