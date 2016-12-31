日本天皇取消新年感言 退位法案2017年提送國會

2016-12-31 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕日本明仁天皇自2017年起，將不再公開發表新年感言，日本政府並已著手制定明仁天皇生前退位的特別法案，預計將於2017年4月下旬正式提送國會，以力爭實現明仁天皇期望在2018年退位的構想。

日本《共同社》報導，日本宮內廳已於26日證實，為了減輕高齡83歲的明仁天皇的負擔，自2017年起取消每年元旦都會發表的新年感言，1月2日的新年致辭則會繼續保留。

此外，日本政府現已著手制定天皇退位的相關法案，預計2017年1月23日對外公布法案大綱後，朝野先行展開協商討論，並擬於2017年4月下旬正式向國會提送僅適用於明仁天皇的生前退位特別法案，力爭能早日實現明仁天皇期望在2018年退位的構想。