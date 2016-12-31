杜拜高樓遭濃霧壟罩 燈光照射下成另類美景

杜拜的高樓大廈遭大霧包圍。（美聯社）

2016-12-31 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕阿拉伯聯合大公國最近被季節性濃霧籠罩，許多城市都出現灰白色的大霧，不過這樣的濃霧卻讓充滿高樓大廈的杜拜出現了有別於往常的美景。

據《鏡報》報導，杜拜昨天出現了非常大片的白色濃霧，灰白色濃霧在城市中高樓大廈的燈光照射下，變成了五彩繽紛的漂亮景象。攝影師阿茲米（Rustam Azmi）把這些彩色雲霧將高樓大廈包圍的景象用相機捕捉下來。

許多網友在看到這樣的景象後都大讚，有人留言，「太漂亮了！」、「這樣的景象太神奇了。」、「真希望能親眼看到...」

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Rustam Azmi的網站

雲霧在燈光照射下，出現不同顏色。（圖翻攝自《鏡報》）