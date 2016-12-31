| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
 首頁 > 國際

川普就職大典獻藝 唱詩班女高音退團拒唱

摩門教大會堂唱詩班1名女高音拒絕在總統就職典禮上為川普獻唱。圖為該唱詩班2016年4月2日在猶他州鹽湖城的大展歌藝。（法新社）

2016-12-31  21:24

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國知名的摩門教大會堂唱詩班（Mormon Tabernacle Choir）將在1月20日川普就職典禮上獻唱，但唱詩班中的1名女高音錢伯林12月30日在臉書上發表公開信退團拒唱，理由是若她參與1月20日的演出，她「恐怕再也無法有自尊地看著鏡中的自己」。

錢伯林稍後接受媒體訪問時表示，該唱詩班裡有不少人跟她有相同想法，覺得為川普獻唱有損該唱詩班過去數十年來努力傳達的美好訊息...摩門教大會堂唱詩班不只是美國的唱詩班，更是全世界的唱詩班。錢伯林甚至把川普與納粹獨裁者希特勒畫上等號，「我只知道我絕對不會向希特勒獻花，我當然也不可能為他歌唱。」

但該唱詩班發言人表示，出席川普就職大典獻唱並非強制性，所有參與者都是出於自願，而且有人數限制，沒有人被迫參加。根據了解，該唱詩班成員超過300人。

錢伯林並非唯一不想與川普就職扯上邊的表演藝術工作者。稍早，紐約無線電城音樂廳舞團「火箭女郎」之一的菲比·珀爾，就對該舞團將在川普就職典禮上演出，大呼「丟臉」與「失望」。

廣告
  • 摩門教大會堂唱詩班將於1月20日美國總統當選人川普的就職典禮中獻唱。圖為該唱詩班2016年10月1日在猶他州鹽湖城的演出。（美聯社）

    摩門教大會堂唱詩班將於1月20日美國總統當選人川普的就職典禮中獻唱。圖為該唱詩班2016年10月1日在猶他州鹽湖城的演出。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 唱詩班 就職大典 川普 摩門教 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：川普就職大典獻藝 唱詩班女高音退團拒唱


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.