川普就職大典獻藝 唱詩班女高音退團拒唱

摩門教大會堂唱詩班1名女高音拒絕在總統就職典禮上為川普獻唱。圖為該唱詩班2016年4月2日在猶他州鹽湖城的大展歌藝。（法新社）

2016-12-31 21:24

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國知名的摩門教大會堂唱詩班（Mormon Tabernacle Choir）將在1月20日川普就職典禮上獻唱，但唱詩班中的1名女高音錢伯林12月30日在臉書上發表公開信退團拒唱，理由是若她參與1月20日的演出，她「恐怕再也無法有自尊地看著鏡中的自己」。

錢伯林稍後接受媒體訪問時表示，該唱詩班裡有不少人跟她有相同想法，覺得為川普獻唱有損該唱詩班過去數十年來努力傳達的美好訊息...摩門教大會堂唱詩班不只是美國的唱詩班，更是全世界的唱詩班。錢伯林甚至把川普與納粹獨裁者希特勒畫上等號，「我只知道我絕對不會向希特勒獻花，我當然也不可能為他歌唱。」

但該唱詩班發言人表示，出席川普就職大典獻唱並非強制性，所有參與者都是出於自願，而且有人數限制，沒有人被迫參加。根據了解，該唱詩班成員超過300人。

錢伯林並非唯一不想與川普就職扯上邊的表演藝術工作者。稍早，紐約無線電城音樂廳舞團「火箭女郎」之一的菲比·珀爾，就對該舞團將在川普就職典禮上演出，大呼「丟臉」與「失望」。