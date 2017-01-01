| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
劍湖山瘋跨年 數萬遊客熱情迎接2017 跨年驚魂！ 淡水河遊艇勾到魚網 30餘人待援 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
 首頁 > 國際

普廷發新年賀川普 「順便」問候歐巴馬

俄羅斯總統普廷向各國元首發布新年祝賀，對川普談合作，冷落歐巴馬。（法新社）

2017-01-01  00:21

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷向外國元首發布新年祝賀，但卻針對下一任美國川普講了很多「心裡話」，對照下來，現任總統歐巴馬則只是簡單打個招呼，讓人不禁聯想到歐巴馬日前對俄干預大選祭出的制裁有關。

據《CNN》報導，普廷向各國元首發布年度問候聲明，向美國總統歐巴馬、英國女王伊莉莎白二世、英國首相梅伊、土耳其總統艾多根、法國總統歐蘭德等等國家元首恭祝新年快樂。

但普廷在恭賀新年時也不忘告訴川普自己的新年新希望，指出希望對方能以確切的步驟幫助美俄關係升溫，以建設性和務實的態度恢復雙邊合作機制，讓美俄在國際舞台上能到達全新的水平。

同時也趁機抒發歐巴馬驅逐35名駐美外交官一事：「很遺憾歐巴馬政府以這樣的方式結束任期，儘管如此，我還是願意向歐巴馬總統及他的家人說聲新年快樂 。」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 俄羅斯 川普 普廷 歐巴馬 祝賀文 美國 迎新年
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：普廷發新年賀川普 「順便」問候歐巴馬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月1日‧星期日‧丙申年臘月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.