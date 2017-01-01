普廷發新年賀川普 「順便」問候歐巴馬
2017-01-01 00:21
俄羅斯總統普廷向各國元首發布新年祝賀，對川普談合作，冷落歐巴馬。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷向外國元首發布新年祝賀，但卻針對下一任美國川普講了很多「心裡話」，對照下來，現任總統歐巴馬則只是簡單打個招呼，讓人不禁聯想到歐巴馬日前對俄干預大選祭出的制裁有關。
據《CNN》報導，普廷向各國元首發布年度問候聲明，向美國總統歐巴馬、英國女王伊莉莎白二世、英國首相梅伊、土耳其總統艾多根、法國總統歐蘭德等等國家元首恭祝新年快樂。
但普廷在恭賀新年時也不忘告訴川普自己的新年新希望，指出希望對方能以確切的步驟幫助美俄關係升溫，以建設性和務實的態度恢復雙邊合作機制，讓美俄在國際舞台上能到達全新的水平。
同時也趁機抒發歐巴馬驅逐35名駐美外交官一事：「很遺憾歐巴馬政府以這樣的方式結束任期，儘管如此，我還是願意向歐巴馬總統及他的家人說聲新年快樂 。」
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