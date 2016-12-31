澳洲雪梨港灣跨年 12萬枚煙火絢麗奪目

澳洲雪梨港灣大橋施放約12萬枚煙火。（路透）

2016-12-31 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕全球城市接力迎接2017年，台灣時間晚間7點紐西蘭奧克蘭市率先跨年，澳洲雪梨港灣大橋今年吸引超過百萬人聚集，台灣時間晚間9點，12萬枚煙火在雪梨歌劇院上空齊發，正式邁入2017年。

雪梨港灣大橋煙火秀每年都是最熱門焦點，今年首度與臉書、YouTube合作直播，估計吸引逾10億人線上觀看，雪梨港也湧入約160萬人，台灣晚間9點約12萬枚煙火從橋上、船上施放，表演活動也加入悼念大衛鮑伊（David Bowie）、王子（Prince）等傳奇歌手的橋段。

今年雪梨煙火秀同樣由200多年歷史煙火家族企業佛蒂（Fortunato Foti）家族執行，這家公司從1950年代搬至澳洲，今年已是佛蒂家族第20年為舉辦澳洲煙火秀。

此次雪梨煙火秀籌畫15個月，斥資700萬澳幣（約新台幣1億6000萬）打造約7噸重的12萬枚煙火。另外，澳洲警方今年也出動約3000多名員警值勤。

澳洲雪梨港灣大橋演火秀：