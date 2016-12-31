| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台7線68公里處今晚8點坍方 北橫交通中斷 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
 首頁 > 國際

澳洲雪梨港灣跨年 12萬枚煙火絢麗奪目

澳洲雪梨港灣大橋施放約12萬枚煙火。（路透）

2016-12-31  21:11

〔即時新聞／綜合報導〕全球城市接力迎接2017年，台灣時間晚間7點紐西蘭奧克蘭市率先跨年，澳洲雪梨港灣大橋今年吸引超過百萬人聚集，台灣時間晚間9點，12萬枚煙火在雪梨歌劇院上空齊發，正式邁入2017年。

雪梨港灣大橋煙火秀每年都是最熱門焦點，今年首度與臉書、YouTube合作直播，估計吸引逾10億人線上觀看，雪梨港也湧入約160萬人，台灣晚間9點約12萬枚煙火從橋上、船上施放，表演活動也加入悼念大衛鮑伊（David Bowie）、王子（Prince）等傳奇歌手的橋段。

今年雪梨煙火秀同樣由200多年歷史煙火家族企業佛蒂（Fortunato Foti）家族執行，這家公司從1950年代搬至澳洲，今年已是佛蒂家族第20年為舉辦澳洲煙火秀。

此次雪梨煙火秀籌畫15個月，斥資700萬澳幣（約新台幣1億6000萬）打造約7噸重的12萬枚煙火。另外，澳洲警方今年也出動約3000多名員警值勤。

澳洲雪梨港灣大橋演火秀：

廣告
  • 澳洲雪梨施放12萬枚煙火。（圖擷自YouTube）

    澳洲雪梨施放12萬枚煙火。（圖擷自YouTube）

  • 澳洲雪梨施放12萬枚煙火。（圖擷自YouTube）

    澳洲雪梨施放12萬枚煙火。（圖擷自YouTube）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 2017 澳洲 煙火 跨年 雪梨 雪梨歌劇院
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：澳洲雪梨港灣跨年 12萬枚煙火絢麗奪目


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.