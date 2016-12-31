倒朴迎2017 跨年夜南韓民眾青瓦台前燭光靜坐

南韓民眾跨年夜仍上街「倒朴」。（路透）

2016-12-31 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕跨年夜仍要倒朴！南韓民眾展現「倒朴」決心，今天（31日）「倒朴」集會來到第10週，預估有數十萬「挺朴」與「倒朴」人馬在首爾正面交鋒。

綜合外媒報導，即便今天是跨年夜，南韓民眾仍要抗議，要求遭國會彈劾的總統朴槿惠立刻下台。報導指出，倒朴民眾今天一樣攜帶蠟燭到青瓦台（Cheongwadae）前靜坐，希望用行動陪南韓總統朴槿惠一起迎接2017。

與此同時，挺朴人馬也在跨年夜出動，他們與倒朴集會地點僅距離幾條街，警方嚴陣以待，雙方預計共有數十萬人參加。

「倒朴」主辦方估計，集會邁入第10週，先前已有近900萬人參與這項運動，這是南韓史上最大規模示威運動，先前成功迫使國會議員表決通過朴槿惠彈劾案。

此外，南韓憲法法院院長朴漢徹昨天發表新年賀詞指出，總統彈劾案將應憲法和國民要求，按照透明法律程序，公正迅速做出判決。他補充，審理總統彈劾案有深刻憲政意義，深感責任重大，不會辜負民眾的信任，發揮憲法法院的功能。