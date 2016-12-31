「跨年霾」迎2017 中國61城市空污拉警報

中國各地受到霧霾所擾，預計從29日開始將持續到明年1月5日，還被中國媒體戲稱為「跨年霾」。（資料照，路透）

2016-12-31 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕今晚為跨年夜，世界各地的民眾皆等候迎接2017年的到來。不過在中國各地卻仍受霧霾所擾，預計從29日將持續到明年1月5日，此霾戰鬥力甚強，還被中國媒體戲稱為「跨年霾」。

綜合媒體報導，目前已有61個城市啟動空氣污染天氣預警，其中包括河北省石家莊、河南省鄭州、鶴壁、安陽，山東省濟南等24個城市啟動紅色預警，尤其在河北石家莊等城市空氣污染指數更是「爆表」，據中國環境監測總站監測顯指出，石家莊、邯鄲等地PM2.5濃度超過每立方公尺500微克。

中國河北省在今日凌晨5時，持續發布大霧橙色及霾橙色預警，河北高速交警總隊指揮中心也宣布，除承德正常通行、張家口關閉部分高速外，河北其他9個城市的高速公路全部關閉。

報導指出，預計將於2017年1月5日起，受新一輪冷空氣的影響，中國霧霾有望自北向南逐步緩解。