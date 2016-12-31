停火來得太遲...3歲女童遺物讓人紅了眼眶

敘利亞3歲女童哈亞，在停火協議前一刻因空襲身亡，小小的遺體外加留下的小白鞋，讓人看了為之鼻酸。（圖擷自鏡報）

2016-12-31 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞停火協議昨（30）日午夜生效，但卻傳出一項讓人十分悲慟的消息，一名在首都大馬士革郊區的3歲小女孩，在停火協議前因空襲身亡，所留下的一雙小白鞋擺在裹上綠布的小小遺體旁，讓人看了為之鼻酸。

據《鏡報》報導，敘利亞首都大馬士革郊區城鎮杜馬市（Douma），為反抗軍掌控的據點，昨日午夜起敘利亞停火協議生效，但這項停火協議對一位名叫哈亞（Haya）的3歲女童而言，實在來得太晚。

在停火的前一刻，哈亞於空襲行動中不幸身亡，小小的屍體被裹上綠布，並只能安置在臨時搭建的停屍間，遺體旁一雙生前所穿著的小白鞋，讓人心碎，一名網友留言：「3歲哈亞的遺體，總結了敘利亞內戰的徒勞。」

綜合媒體報導，據聯合國指出，敘利亞有1/3的兒童在內戰開打後才出生，內戰至今預估已有45萬人喪生，其中有近5萬人未滿18歲。