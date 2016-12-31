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加州遊樂園設施故障 21遊客受困高空達5小時

2016-12-31  23:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國南加州一間遊樂園在昨（30）日一項遊樂設施故障，共有21人被吊在高達30層樓的高空上，長達5小時以上，由於設施高度過高，消防人員最後只能緊抱民眾一一救下，成為一場遊樂園驚魂記。

據美國《CBS》報導，美國洛杉磯的納氏草莓樂園在昨日發生遊客卡在高空遊樂設施上，維修人員嘗試多次維修都未能成功讓設施運轉，從下午2點故障，到下午6點半才呼叫消防人員來救人。

消防人員爬上設施頂端，高達68公尺上，再攀爬進艙內拯救受困民眾，並於下午7點15分開始一一將受困民眾救出，甚至因為高度過高，以及救援設施受限，只能一次救一人，民眾緊抱消防人員，垂降落地，結束了這場遊樂園驚魂。

納氏草莓樂園（Knott's Berry Farm），是以史奴比卡通人物為主題的遊樂園，共分為6大區（鬼鎮、節慶村、木板道、史奴比營、狂潮野地、印地安步道）並包括40多座遊樂設施，其中有9座雲霄飛車。

相關影片請見：

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  • 美國一間遊樂園遊樂設施故障，由於高度過高消防人員只能一一垂降救下受困民眾。（美聯社）

    美國一間遊樂園遊樂設施故障，由於高度過高消防人員只能一一垂降救下受困民眾。（美聯社）

  • 受困民眾都緊抱救援的消防人員，從30層樓的高度緩慢落地。（美聯社）

    受困民眾都緊抱救援的消防人員，從30層樓的高度緩慢落地。（美聯社）

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標題：加州遊樂園設施故障 21遊客受困高空達5小時


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