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台7線68公里處今晚8點坍方 北橫交通中斷 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
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紐澳燦爛煙火 率先迎接2017！

澳洲雪梨將釋放12萬枚煙火，迎接2017年到來。圖為當地時間9點的部分煙火施放。（路透）

2016-12-31  19:22

〔即時新聞／綜合報導〕迎接2017，紐西蘭奧克蘭市（Auckland）率先起跑，南半球最高大樓「Sky Tower」台灣時間晚間7點釋放燦爛煙火，迎接2017年的到來，隨後台灣時間晚間7點澳洲雪梨也率先施放部分煙火，跨年夜在雪梨灣上空將12萬枚煙火齊發。

今年澳洲煙火仍由佛蒂（Fortunato Foti）家族打造，第20年為澳洲舉辦煙火秀，今年澳洲煙火同樣在雪梨歌劇院旁的雪梨港進行，共施放約12萬枚煙火，預計有160萬人湧入雪梨港。今年澳洲煙火也首度與臉書及YouTube直播，估計吸引逾10億人觀看。

紐西蘭奧克蘭2017年煙火

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  • 澳洲雪梨煙火每年吸引百萬人觀賞。（路透）

    澳洲雪梨煙火每年吸引百萬人觀賞。（路透）

  • 紐西蘭奧克蘭市的「Sky Tower」台灣時間晚間7點釋放燦爛煙火，迎接2017年的到來。（美聯社）

    紐西蘭奧克蘭市的「Sky Tower」台灣時間晚間7點釋放燦爛煙火，迎接2017年的到來。（美聯社）

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