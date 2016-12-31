紐澳燦爛煙火 率先迎接2017！

澳洲雪梨將釋放12萬枚煙火，迎接2017年到來。圖為當地時間9點的部分煙火施放。（路透）

2016-12-31 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕迎接2017，紐西蘭奧克蘭市（Auckland）率先起跑，南半球最高大樓「Sky Tower」台灣時間晚間7點釋放燦爛煙火，迎接2017年的到來，隨後台灣時間晚間7點澳洲雪梨也率先施放部分煙火，跨年夜在雪梨灣上空將12萬枚煙火齊發。

今年澳洲煙火仍由佛蒂（Fortunato Foti）家族打造，第20年為澳洲舉辦煙火秀，今年澳洲煙火同樣在雪梨歌劇院旁的雪梨港進行，共施放約12萬枚煙火，預計有160萬人湧入雪梨港。今年澳洲煙火也首度與臉書及YouTube直播，估計吸引逾10億人觀看。

紐西蘭奧克蘭2017年煙火