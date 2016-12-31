中國放話採取強硬手段 威脅在台周邊進行軍演

2016-12-31 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕據中國國防部官員表示，北京政府因美國總統當選人川普傾向支持台灣且質疑一中政策，及蔡英文預計明年1月造訪拉丁美洲的行程安排給激怒，將不排除採取強硬手段，考慮在台周邊進行軍事演練，也表示或將利用經濟手段威脅台灣。

據《路透》報導，中美關係因川普傾向支持台灣而惡化，讓中國軍方強烈警戒當前現況，台灣問題已成解放軍熱門話題，不排除將以激烈手段斬斷台灣獨立的念頭。

中國國防部官員指出，台灣一直被認為是離經叛道的地區，將考慮在台周邊進行軍事演習，並指出，就2005年的《反分裂國家法》之授權，只要中國認為台灣已從中國分裂出去，就能對台發動戰爭。

據悉，中國指出，川普挑戰一中政策已跨越紅線，威脅到了中國領導地位，中國國防部發言人說：「中國已做了最壞的打算。」，但究竟軍演是否確定將在台周邊進行，答案尚未明朗。