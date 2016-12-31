英女王新年授勳名單公布 貝嫂入榜、2人婉拒

維多利亞貝克漢等人獲得大英帝國官佐勳章榮譽。（美聯社）

2016-12-31 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕英國女王新年授勳名單今天公布，其中包括足球金童貝克漢（David Beckham）妻子維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）、網球明星穆雷（Andy Murray）、田徑名將法拉（Mo Farah）、男星馬克勞倫斯（MarkRylance）等人。

綜合外媒報導，英國大英帝國官佐勳章（Officer of the Order of the British Empire, OBE）新年授勳名單今天公布，其中包括維多利亞貝克漢等人，不過有媒體報導，維多利亞在名單公布前就先把消息告訴家人，導致消息提前曝光，引發國會議員不滿。

除了維多利亞，英國網球選手「英國希望」穆雷也獲殊榮，他在2012年獲得奧運男單金牌時就曾獲頒勳章，上月躍升世界球王，將獲封騎士爵位（Knighthood），成為史上最年輕封爵者。奧運田徑金牌得主法拉、演出《間諜橋》的馬克勞倫斯、美國版「時尚雜誌」（Vogue）總編輯溫圖爾（Anna Wintour）等人也獲頒勳章。

此外，今年有2人不願授勳，電視主持人伍德（Lynn Faulds Wood）表示，如果勳章沒有「帝國」這個詞，會樂意接受這項榮譽；調查1989年希爾茲柏勞體育館（Hillsborough）球迷擠死事件的名人史克拉頓（Phil Scraton）也表示拒絕受勳。

穆雷獲封爵士，成為史上最年輕封爵者。（美聯社）