英女王新年授勳名單公布 貝嫂入榜、2人婉拒

維多利亞貝克漢等人獲得大英帝國官佐勳章榮譽。(美聯社)

2016-12-31 20:03

〔即時新聞/綜合報導〕英國女王新年授勳名單今天公布,其中包括足球金童貝克漢(David Beckham)妻子維多利亞貝克漢(Victoria Beckham)、網球明星穆雷(Andy Murray)、田徑名將法拉(Mo Farah)、男星馬克勞倫斯(MarkRylance)等人。

綜合外媒報導,英國大英帝國官佐勳章(Officer of the Order of the British Empire, OBE)新年授勳名單今天公布,其中包括維多利亞貝克漢等人,不過有媒體報導,維多利亞在名單公布前就先把消息告訴家人,導致消息提前曝光,引發國會議員不滿。

除了維多利亞,英國網球選手「英國希望」穆雷也獲殊榮,他在2012年獲得奧運男單金牌時就曾獲頒勳章,上月躍升世界球王,將獲封騎士爵位(Knighthood),成為史上最年輕封爵者。奧運田徑金牌得主法拉、演出《間諜橋》的馬克勞倫斯、美國版「時尚雜誌」(Vogue)總編輯溫圖爾(Anna Wintour)等人也獲頒勳章。

此外,今年有2人不願授勳,電視主持人伍德(Lynn Faulds Wood)表示,如果勳章沒有「帝國」這個詞,會樂意接受這項榮譽;調查1989年希爾茲柏勞體育館(Hillsborough)球迷擠死事件的名人史克拉頓(Phil Scraton)也表示拒絕受勳。

穆雷獲封爵士,成為史上最年輕封爵者。(美聯社)