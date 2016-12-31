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澳洲音樂節傳踩踏推擠意外 80人受傷

2016-12-31  19:30

〔即時新聞／綜合報導〕今天是2016年最後一天，世界各地都有大大小小的活動，澳洲昨晚也舉行「瀑布音樂藝術節」，但今日活動結束散場時卻傳出推擠意外，導致80位民眾受傷，其中19人更因傷重必須送醫。

綜合媒體報導，澳洲維多利亞省昨晚有「瀑布音樂藝術節」活動，現場湧入大批群眾，但當表演結束要散場時，卻傳出有民眾疑似失去平衡而跌倒，進而引發推擠事件，在驚慌中有民眾遭踩踏或被其他人壓在下方無法動彈，共造成至少80人受傷。

所幸目前並未傳出有人有生命危險，但其中有19人傷勢較重，像是肋骨、臀部、腿部與骨盆骨折，還有頭部、脊椎受傷等，這些人已被一一送醫。

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  • 澳洲昨晚的「瀑布音樂藝術節」活動，現場湧入大批群眾。（圖擷自Falls Music and Arts Festival臉書）

    澳洲昨晚的「瀑布音樂藝術節」活動，現場湧入大批群眾。（圖擷自Falls Music and Arts Festival臉書）

  • 澳洲昨晚的「瀑布音樂藝術節」活動，散場時傳出推擠事件，在驚慌中有民眾遭踩踏或被其他人壓在下方無法動彈。（圖擷自metro）

    澳洲昨晚的「瀑布音樂藝術節」活動，散場時傳出推擠事件，在驚慌中有民眾遭踩踏或被其他人壓在下方無法動彈。（圖擷自metro）

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相關關鍵字： 澳洲 瀑布音樂藝術節 踩踏 踩踏事件 踩踏意外 音樂節
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