海陸爸送雙性戀女兒彩虹旗 女兒：最好耶誕禮物
〔即時新聞／綜合報導〕美國一名20歲的雙性戀女大生Dakotah Whitcomb，出身軍人世家，卻因軍人的保守思想，讓她一直不敢向家人表達她的性向，直到今年上半年意外在海陸軍人爸前出櫃，沒想到爸爸一點都不反對，甚至送了她一個終身難忘的耶誕禮物。
據《buzzfeed》報導，在今年一次家庭聚餐中，Dakotah與餐廳女服務生互動有些曖昧，她的爸爸察覺這一切，並對她說：「她喜歡妳耶！」，一旁哥哥吐槽說：「這可不像我們家的作風。」聽到這句話的Dakotah什麼都沒說，但爸爸卻看著她說，「好巧，我也喜歡女生」，一句話化解尷尬，也讓女兒知道他並不反對。
這件事也讓Dakotah放心向家中成員出櫃，在今年耶誕節前，她決定向爸爸要一面同志驕傲彩虹旗（Gay Pride Flag），但到了平安夜，爸爸卻沒任何回應。
直到耶誕節當天早上，她收到一個包裹，裡面就是父親送的彩虹旗，以及一封信。信中寫著，剛開始他認為這是一個奇怪的要求，但他後來明白是為什麼了，大概是我們一家都是軍人，每個人都有一面旗子，代表我們引以為傲的單位，我也為你驕傲，立起這面屬於你的旗幟。
Dakotah出身軍人世家，爸爸是一名20年的海軍陸戰隊員、媽媽在海軍服役8年、爺爺有29年的軍旅生涯，哥哥則在陸軍國民警衛隊中服役，而她因為健康問題不能從軍，但爸爸卻送她一面彩虹旗，她的爸爸認為，家中每個人都擁有一面自己的旗幟，所以她也應該有一面，並說：「我會驕傲升起代表你的旗幟」。
Dakotah表示，這是最好的耶誕禮物。
My dad got me the best Christmas present I have ever received this year. pic.twitter.com/uGcvWdsUxI— BadBee ???? （@SatanKotah） 2016年12月25日
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