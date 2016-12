海陸爸送雙性戀女兒彩虹旗 女兒：最好耶誕禮物

2016-12-31 20:21

〔即時新聞/綜合報導〕美國一名20歲的雙性戀女大生Dakotah Whitcomb,出身軍人世家,卻因軍人的保守思想,讓她一直不敢向家人表達她的性向,直到今年上半年意外在海陸軍人爸前出櫃,沒想到爸爸一點都不反對,甚至送了她一個終身難忘的耶誕禮物。

據《buzzfeed》報導,在今年一次家庭聚餐中,Dakotah與餐廳女服務生互動有些曖昧,她的爸爸察覺這一切,並對她說:「她喜歡妳耶!」,一旁哥哥吐槽說:「這可不像我們家的作風。」聽到這句話的Dakotah什麼都沒說,但爸爸卻看著她說,「好巧,我也喜歡女生」,一句話化解尷尬,也讓女兒知道他並不反對。

這件事也讓Dakotah放心向家中成員出櫃,在今年耶誕節前,她決定向爸爸要一面同志驕傲彩虹旗(Gay Pride Flag),但到了平安夜,爸爸卻沒任何回應。

直到耶誕節當天早上,她收到一個包裹,裡面就是父親送的彩虹旗,以及一封信。信中寫著,剛開始他認為這是一個奇怪的要求,但他後來明白是為什麼了,大概是我們一家都是軍人,每個人都有一面旗子,代表我們引以為傲的單位,我也為你驕傲,立起這面屬於你的旗幟。

Dakotah出身軍人世家,爸爸是一名20年的海軍陸戰隊員、媽媽在海軍服役8年、爺爺有29年的軍旅生涯,哥哥則在陸軍國民警衛隊中服役,而她因為健康問題不能從軍,但爸爸卻送她一面彩虹旗,她的爸爸認為,家中每個人都擁有一面自己的旗幟,所以她也應該有一面,並說:「我會驕傲升起代表你的旗幟」。

Dakotah表示,這是最好的耶誕禮物。

My dad got me the best Christmas present I have ever received this year. pic.twitter.com/uGcvWdsUxI