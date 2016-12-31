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健身挑戰142公斤臥推手滑 美男脖子遭壓斷身亡

2016-12-31  18:32

〔即時新聞／綜合報導〕多數人在進行重訓時，為了達到健身效果，都會選擇有一定重量的槓鈴。不過美國一名男子之前健身時因為一個不小心，手中的槓鈴滑掉，他的脖子因此被壓斷，送醫後不治。

綜合外媒報導，美國愛荷華州（Iowa）22歲男子湯姆森（Kyle Thomson）日前在健身房用史密斯機練習臥推，他使用的是315磅（約142公斤）的槓鈴。但他因為不小心手滑，讓槓鈴直接掉落在他脖子上，脖子立刻被槓鈴壓斷。雖然救護車隨後趕到，將湯姆森送往醫院，但他仍宣告不治。

湯姆森高中時期的舉重教練（Greg Schoon）表示，湯姆森是個強壯的孩子，這起事件完全是一場意外。教練說，如果當時有人在一旁觀看湯姆森臥推，就能夠預防悲劇發生。

健身房老闆也說，聽到這樣的消息讓他很痛苦，他希望大家能為死者家屬祈禱。

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  • 美國一名男子健身時因為不小心讓手中的槓鈴滑掉，脖子遭壓斷身亡。（圖擷取自《鏡報》）

    美國一名男子健身時因為不小心讓手中的槓鈴滑掉，脖子遭壓斷身亡。（圖擷取自《鏡報》）

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