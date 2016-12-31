薩德限韓令？中韓包機8航線 中民航局：先等等

圖為「戰區高空防禦系統」薩德（THAAD）。（路透）

2016-12-31 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕北京旅遊業界消息人士透露，包含韓亞航空、濟州航空、真航空等3家南韓航空，向中國申請的8條不定期包機航線均未獲批准，此事將影響南韓春節前夕的旅遊情勢，有分析則認為背後原因是因中國不滿南韓部署薩德系統所致。

包含南韓《朝鮮日報》、《中央日報》、《東亞日報》今都報導指出，中國民航局昨並未批准3家南韓航空公司所申請、明年1到2月間8條來往中國與南韓的不定期包機航線，由於包機主要是載運中國遊客，此事將讓南韓旅遊業情勢亮起紅燈。針對明年3到4月的航班，中國民航局則表示要先等等。

除了不定期包機航線，一同遞交申請的定期航班增加班次申請也遭中方駁回，由於先前中國對韓美兩國決定在南韓境內部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）的舉動極為不滿，也曾下達「限韓令」、將前往南韓的中國遊客規模減少20%等，因此外界認為本次包機申請被駁回，是延續了同一方針的舉措。

雖然中國旅遊界有傳出可能是因南韓正蔓延禽流感，但中國民航局始終未對不批准的原因做出解釋，因此歸因於禽流感的說法並不具備說服力。