拒絕向韓國上司鞠躬 女職員慘遭無預警降職

2016-12-31 18:36

〔即時新聞／綜合報導〕不鞠躬，竟慘遭降職！韓國一名43歲韓英混血女子，拒絕在每天上下班時向韓籍上司鞠躬，竟被無預警降職，她憤而提告該上司「年齡、種族歧視」，預計將獲賠幾千元英鎊。

《每日郵報》報導，43歲的韓英混血女子麥唐娜（Misook McDonald）在韓資企業東部大宇電子公司（Dongbu Daewoo Electronics）任職財務經理，她拒絕在每天上下班時向公司董事柳浩昇（Ho Seung Yoo）鞠躬，竟在沒有通知情況下被降職，被調到人資部。

麥唐娜對此相當不滿，他向法院提告柳浩昇「年齡、種族歧視」，並在法庭上表示，柳浩昇平時就長期使喚員工泡咖啡，把員工當奴隸，還曾說過「（鞠躬）不是女職員的本分嗎？」柳則在法庭上否認要求鞠躬，也為平時壓榨行為道歉。

這起案件將在明年4月19日再審，據了解，麥唐娜曾因此事寫信向公司投訴，不過公司沒有重視這件事情，只請他們兩人私下溝通，最終她決定向法院提告。