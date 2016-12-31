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日停車塔意外 5樓轎車摔落3死2傷

車輛掉落後車身上半部受損嚴重，疑似整車翻覆落地。（圖擷自推特）

2016-12-31  17:46

〔即時新聞／綜合報導〕日本神奈川縣橫須賀市今天（31日）下午傳出停車塔意外，一輛轎車從立體停車場5樓掉落，造成車內3死2傷，目前相關單位正在調查事故原因。

綜合日媒報導，當地警方與消防部門表示，今天下午1點左右，橫須賀市小川町的一座立體停車場傳出意外，一輛轎車突然從5樓落入地面，一名男性目擊者立刻報警。

報導指出，事故車輛頂部受損嚴重，疑似是整車翻覆落地，車內共有5人，其中70歲女性、40歲女性與50歲男性身亡；另有20歲青年與11歲男童重傷送醫，目前當局正在調查事發原因。

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  • 轎車因不明原因從5樓衝出掉落地面，造成車內3死2傷。（圖擷自推特）

    轎車因不明原因從5樓衝出掉落地面，造成車內3死2傷。（圖擷自推特）

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