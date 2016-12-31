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格鬥女王蘿西復出賽大賺上億 48秒被KO

蘿西（左）遭努納斯痛擊。（法新社）

2016-12-31  18:13

〔即時新聞／綜合報導〕UFC最受矚目的女格鬥家龍達蘿西（Ronda Rousey），在去年11月首度遭擊敗後銷聲匿跡一段時間，直到今日才再度回到擂台上，但一年沒有比賽的她，只過了48秒就遭對手KO。

蘿西在第207期UFC賽事中，於美國賭城拉斯維加斯對戰巴西格鬥家努納斯（Amanda Nunes），也許是因為長達一年時間沒有實戰，努納斯只花了48秒就將蘿西KO。

雖然蘿西慘敗，但她的響亮名聲仍是UFC的金字招牌，此次她的出場費為250萬英鎊（約台幣1億零100萬元），相較之下，努納斯僅獲得16萬2000英鎊（約台幣655萬）。

努納斯表示，「這就是阻擋我的人將得到的下場，當我要求這場戰鬥時，我的身心已做好萬全的準備，我知道蘿西的威名，大家也都愛她，但沒有人能將腰帶從我身上奪走。」

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  • 努納斯（左舉手者）只花48秒擊敗蘿西。（路透）

    努納斯（左舉手者）只花48秒擊敗蘿西。（路透）

  • 睽違一年復出，蘿西遭對手KO。（法新社）

    睽違一年復出，蘿西遭對手KO。（法新社）

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