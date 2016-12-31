記者衝第一線風險高 今年近百人命喪恐攻或槍擊

根據國際記者聯盟最新報告指出，今年至少有93名記者因工作送命。（美聯社）

2016-12-31 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕新聞記者在外蒐集消息，不僅工作辛苦，有時還得深入險地採訪，告知全球民眾資訊，國際記者聯盟（International Federation of Journalist）統計，2016年至少有93名記者和媒體工作者殉職。

綜合外媒報導，根據國際記者聯盟的最新報告指出，今年至少有93名記者和媒體工作者，因與工作有關的不幸事故而死亡，這些不幸殉職的記者，分別死於23個國家的恐怖攻擊和槍擊；據統計，記者死亡最多的地方是伊拉克，一共有15人，其次為阿富汗（13人）和墨西哥（11人）。

另外還有29名記者死於兩起空難，其中有20名巴西體育記者和9名搭乘軍用飛機的俄羅斯記者。歷年記者殉職最嚴重的是2006年，那一年全球共有155名記者喪生。