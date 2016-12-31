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法國新法保障「斷網權」員工下班可無視工作訊息

2016-12-31  17:24

〔即時新聞／綜合報導〕即將踏入新的一年，在法國自明年起將實施一項新法，為保障員工免於處在「隨時在線」狀態、並享有「斷網權」（right to disconnect），讓員工在下班後可以不理會與工作有關的電話或郵件。

根據法媒《The Local》報導，這項就業新法規定，擁有超過50名員工的公司，在明年1月1日起，須與員工協商，訂立明確的「斷網權」令他們在私人生活與工作間取得平衡。若公司與員工無法達成協議，公司則須發布章程，明確詳述對員工的要求和員工下班權益。

新法由法國勞動部長庫姆里（Myriam El Khomri）提出，她在去年9月的報告中指出，「資訊肥胖」（info-obesity）意指過度吸收資訊，廣泛存在於許多工作場所中，影響員工的健康。

不過有分析指出，新法並未規定，若有公司拒絕訂立「斷網權」是否面臨制裁，讓成效受到質疑。

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  • 法國明年1月1日起，實施一項就業新法，保障員工免於處在「隨時在線」狀態、並享有「斷網權」。（情境照）

    法國明年1月1日起，實施一項就業新法，保障員工免於處在「隨時在線」狀態、並享有「斷網權」。（情境照）

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