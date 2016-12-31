網戰未歇? 美佛蒙特州電力網傳遭俄駭客入侵

2016-12-31 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統歐巴馬日前剛下令驅逐35名俄羅斯外交官，以示報復俄駭客試圖破壞美國大選，今又傳出美佛蒙特州電力設施系統疑遭俄駭客入侵。

《華盛頓郵報》今引述不具名美國官員說詞，佛蒙特州公營的伯靈通電力公司（Burlington Electric）的一台筆記型電腦，偵測出與俄羅斯駭客入侵行動有關的惡意程式。該公司發布聲明指，電力部門已立即將電腦隔離，並通報當局。

另名歐巴馬政府官員指出，俄羅斯駭客雖然並未利用這組程式中止系統運作，但入侵他國電力網是要事，彰顯了美國電力系統的嚴重漏洞，目前尚不清楚此次入侵的動機，是想讓佛蒙特州供電中斷、或是測試能否入侵電力系統。

但《路透》引述知情人士說法，該部筆記型電腦可能先前曾進入有問題網站，才會被惡意程式入侵，俄羅斯駭客未必有直接參與。

由於美國總統歐巴馬29日才下令驅逐35名俄羅斯外交人士，並且關閉俄方兩個情報機構，原因為他們可能涉及干預美國總統大選，如今再傳出俄駭客入侵美國電力網，時機相當敏感。