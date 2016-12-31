美高中生假冒FBI索免費性服務 警察釣魚逮人

2016-12-31 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕台灣有「FBI帥哥」，美國也有？在美國奧克拉荷馬州（Oklahoma）一名18歲高中生謊稱自己是聯邦調查局（FBI）的探員，藉此威脅非法性工作者替他服務，以換取免責的機會。

綜合外媒報導，這名高中生哈里斯（Anthony Harris）利用網路尋求非法性工作者服務，並謊稱自己是FBI探員，要求性工作者替他服務，並換取免責坐牢的機會。

不過就在當地時間週三下午，哈里斯卻遇到警方的逮捕。警方先是在網路上假扮成性工作者，並成功釣到哈里斯，哈里斯在訊息中寫道：「如果妳不想去坐牢，我們就必須做出一些談判。」待雙方抵達約定的酒店後，警方隨即在酒店停車場將他當場逮捕。

警方指出，哈里斯當時還被發現持有毒品吸食器，另也以假扮FBI探員、企圖買春被逮捕，將於下個月4日出庭受審。