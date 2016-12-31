希臘駐巴西大使慘死 疑遭老婆聯手小鮮肉謀害
2016-12-31 16:33
〔即時新聞／綜合報導〕失蹤多日、在里約熱內盧尋獲屍體的希臘駐巴西大使阿米里迪斯（Kyriakos Amiridis），其案情有驚人進展，今外媒報導，其妻子偷情被捉姦心生不滿，遂聯合情夫、一名巴西籍的29歲小鮮肉警官，兩人一起將他謀殺。
《路透》報導，59歲的阿米里迪斯（Kyriakos Amiridis）今年被任命為希臘駐巴西大使，本月與結婚15年、育有一女的40歲巴西籍妻子奧莉薇拉（Francoise de Sousa Oliveira Amiridis）一起到里約熱內盧度假，但於26日起離家，28日妻子報警稱阿米里迪斯失蹤，29日里約警方在一輛燒毀的車輛中發現一具焦屍，就是阿米里迪斯的屍體。
不過妻子報案後的說詞矛盾，里約警方召開記者會表示，阿米里迪斯在26日就遭29歲的警官費歐（Sergio Gomes Moreira Filho）殺害，而且費歐就是奧莉薇拉的情夫，兩人已坦承有染。此外，費歐的24歲堂弟泰德斯奇（Eduardo Tedeschi）也遭拘留。
外媒報導，大使的40歲妻子跟29歲的小鮮肉警官偷情被發現後，兩人才痛下殺機，辦案人員判斷，2人在登記於妻子名下的公寓中打鬥，凶嫌28日清晨3時（當地時間）將屍體移出公寓，奧里維拉於數小時後報案，29日上午棄屍並焚屍，並以約2萬5000美元（約新台幣80萬）買通費歐的24歲堂弟泰德斯奇，負責在行凶時把風、協助搬運屍體。
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