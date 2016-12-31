英檔案解密 爆六四前鄧小平認「死200人換20年和平」

「六四天安門」在中國仍是禁忌話題。（路透）

2016-12-31 14:47

〔即時新聞／綜合報導〕「六四天安門」雖然在中國仍為禁忌話題，但在外國是研究中國發展的重要歷史事件之一，相關文獻至今持續解密中。一份最新的文件中提到，中國前領導人鄧小平當時已下定決心武力鎮壓，認為「200人的死可以換得20年的穩定。」

《BBC中文網》報導，於1989年擔任英國駐中大使的唐納德，在一封當年5月發回英國的電報中提到，他在一場餐會中，與鑽研毛澤東的學者施拉姆（Stuart R. Schram）交談時，對方向他透露，「一位中國的線人表示，鄧小平認為200人的死，可以換得中國20年的和平」，代表中國政府將犧牲抗議者的性命，讓中國有更多時間進行改革。

電報中還提到，一開始他對施拉姆的說法採保留態度，但後續中國政府確實採取強硬手段鎮壓，「勢必會造成流血局面」，軍隊也被要求得為平息局勢執行必要工作。

這封電報於30日公開，是英國國家檔案館解密的最後一批前首相柴契爾內閣機密檔案中的一份。