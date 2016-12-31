強國最正小三被爆動刀3次 整型前長這樣！

小三當時被元配毆打時的照片。（圖取自微博影片）

2016-12-31 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕網路上最近瘋傳一段中國元配在街上爆打小三的影片，當小三被痛毆起身後，卻讓網友非常驚豔，反而紛紛替小三緩頰，不過她也因此被肉搜，有中國網民找出她過去的照片，並爆料她其實整過3次型。

這名小三在被打影片曝光後上微博發出聲明，指一開始交往並不知道男方有家庭，男子說自己單身，後來得知實情後很憤怒無奈，為了躲他，甚至換了手機號碼，但男子仍用盡方法糾纏，直到發生被打的事情。

事件發生後，網友開始肉搜這名小三，有人找到她過去的照片，爆料她曾整型，並指這名小三其實是化妝師。以前照片中的她，臉蛋較為圓潤，現在則變成V臉，五官也變得比以前還要精緻。