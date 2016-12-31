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賞不限天數有薪假！佛心老闆：信任員工責任感

2016-12-31  10:21

〔即時新聞／綜合報導〕德國一間網路飯店代理公司「Myhotelshop.de」創辦人宣布，將讓旗下37名員工享有不限天數的有薪假，員工們想放假就放假、放多久都可以，而頒布這樣的策略是基於對員工的信任，相信他們會秉持責任心對自己份內的工作負責。

這位佛心老闆Ullrich Kastner今年41歲，在他正式向所有員工宣布這項新制以前，已經率先讓部分員工享有這項福利當作測試，他發現，員工擁有不限天數的假期以後，請病假的次數反而減少了。他認為，比起要求員工「按照常規」工作，「達成工作目標」顯得重要許多，對他而言，員工們自己的工作有責任感，才是他在乎的。

這位德國的佛心老闆，讓網友們在PTT八卦板上熱烈討論，有人說「看到標題就知道不是台灣」、「台灣老闆才不會這樣做」，不過，有網友說：「台灣員工應該會一直放假放假放到爽吧」、「忘了誠實商店的例子嗎？還是要看地區跟人種的」認為這項福利若在台灣的公司實施，必定會有人濫用。另外，有網友則分享，自己公司的老闆也是「請假遲到早退都不扣薪」，同事們都不會濫用而且更願意用心在工作上。

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  • Myhotelshop.de創辦人以人性化的管理方式，讓員工擁有極高的自主性，反而提升了工作效率。（圖截自AHGZ）

    Myhotelshop.de創辦人以人性化的管理方式，讓員工擁有極高的自主性，反而提升了工作效率。（圖截自AHGZ）

  • 公司舉辦活動時，員工們在泳池開趴、享受美酒和日光浴。（圖截自TheSun）

    公司舉辦活動時，員工們在泳池開趴、享受美酒和日光浴。（圖截自TheSun）

  • 耶誕節時員工們一同和耶誕老人合影。（圖截自TheSun）

    耶誕節時員工們一同和耶誕老人合影。（圖截自TheSun）

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