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被元配爆打的最正小三出面了！ 拍影片談那段情...

小三當時被元配毆打時的照片。（圖取自微博影片）

2016-12-31  10:07

〔即時新聞／綜合報導〕最近有一個中國元配在街上爆打小三的影片在網路上瘋傳，因為被打的小三太正，當她站起身來露出清楚面貌時，所有人都被吸引了，也轉變成幫小三說話，最近這位小三拍片向大家說明原委，強調自己是受害者，根本不知道男子有家庭。

小三事後在微博發出個人聲明寫道，「我有自己的事業，並不需要因為錢而去拆散別人的家庭，我的人生還有很長的路要走，我不會做自毀前程的傻事。」

小三說，「在男方追求我時，我對他已婚的事情並不知情，他說他單身，我也嚮往一段美好的感情，得知實情後很憤怒無奈。後來為了躲他，我換掉了手機號碼，搬離了原先住所，可是他仍然想盡各種辦法糾纏騷擾我，直到發生了這件事情。」

小三強調，她在不知情的情況下破壞了別人的家庭，她感到抱歉，現在面對強大的輿論壓力，幾乎崩潰，希望網友停止傷害。

相關影片請見：

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  • 小三出面說明。（圖取自微博影片）

    小三出面說明。（圖取自微博影片）

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