日本福島外海又震！規模達5.6

日本當地時間今天清晨5點08分，東海岸發生地震，規模達5.6。（圖取自日本氣廳網站）

2016-12-31 07:34

〔即時新聞／綜合報導〕日本當地時間今天清晨5點08分，東海岸發生地震，規模達5.6，地震深度20公里，目前尚沒有災情傳出，當局也未發布海嘯警報。

根據日本氣象廳發布訊息，地震震央在福島外海，屬淺層地震。離震央較近的福島縣濱通地區震度達4級。