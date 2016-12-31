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2萬隻魚、龍蝦、海星暴斃… 死亡生物遍布海灘

加拿大發生大量海洋生物暴斃事件，海灘上數不盡的魚、龍蝦、海星、螃蟹屍體。（圖取自推特）

2016-12-31  08:10

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大發生大量海洋生物暴斃事件，海灘上數不盡的魚、龍蝦、海星、螃蟹屍體，當局仍在調查原因。

《CNN》報導，加拿大新斯科細亞西部海灘，近日發生大量海中生物暴斃事件。當地相關單位測試了海水含氧量以及農藥含量，並呼籲民眾購買標示清楚的海鮮。報導提到，美國地質調查局（US Geological Survey）認為毒性化學物質可能是生物暴斃原因之一，此外大部分魚類暴斃是因為水中溶氧含量過低。

死魚遍布海灘。（圖取自推特）

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