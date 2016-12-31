巨乳雙胞胎共享男友想婚 嬌喊：他有雙倍精力
2016-12-31 07:52
雙胞胎姊妹花共享男友。（圖取自每日郵報）
〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一對在外表上幾乎一模一樣的雙胞胎，連品味都相同，她們看上了同一名男子，3人決定要結婚。
《每日郵報》前一陣子曾報導，31歲的安娜（Anna DeCinque）和露西（Lucy DeCinque）是一對同卵雙胞胎，她們追求極致的「一模一樣」，雖然兩人在外貌上已經十分相似，但仍不惜動刀整形，非要長得相同。
報導指出，兩人對於男友品味也一樣，因此共享水電工男友班（Ben Byrne）。兩人表示，她們最常被問到的就是性事部分，她們不避諱地說，自己是相當有活力的女孩，男友要有雙倍精力才行。
報導指出，如今，安娜和露西說她們和班交往5年，希望三人能共結連理，並聽說美國有地方可以合法成婚。安娜和露西表示，男友所有婚禮的準備都要是雙倍，像是戒指、婚紗。
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