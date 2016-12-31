柯P失言也入鏡... 這些好萊塢片都曾出現「台灣」！
2016-12-31 08:39
1986年的《捍衛戰士》男主角湯姆克魯斯所穿的飛行皮外套，上面有台灣國旗。（圖取自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕《YouTube》知名頻道「工作室上班不要看」整裡了從1986年開始15部曾出現過台灣的好萊塢電影，引起網友討論。
1986年的《捍衛戰士》，大家一定沒有發現到，男主角湯姆克魯斯所穿的飛行皮外套，上面有台灣國旗，雖然只有幾秒，但是卻透露了當時的中美關係故事。同年的《致命的吸引力》中，男主角麥克道格拉斯的雨傘壞了，女主角卻笑他：「Made in Taiwan？（台灣製造的嗎？）」
在1995年的《玩具總動員》裡，巴斯光年發現自己是台灣製造時，臉上露出非常難過的表情。另外1998年《世界末日》、1999年《大製騙家》、2005年《摩登大聖2》、2016年《菜鳥新移民》則認為台灣常做仿冒品。
90年代的台灣立法院，立委打群架的事件常登上國際媒體，2003年《魔法靈貓》中有一幕是美國人在看電視，播的就是台灣立法院的狀況。有趣的是在2015年《潔西卡瓊斯》在紐約的街景中出現了「柯P失言」報導的報紙。2015年《神盾局》第3季有角色來台灣參加國際會議，並穿著長袍馬褂。2016年《金融戰爭》片中出現了台灣製造的「金車噶瑪蘭威士忌」，保羅賈麥提說：「台灣人現在也釀得出好的威士忌了」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 南部扁旋風再起 名嘴爆：「他」參選將撼動台南
- 桃園茶行3人陳屍 1人離屋卻又重返鬼門關
- 跨年彩排好吵 北市環局僅開2告發單
- 苗市添社區巴士 元月上路
- 靠Line救命 1天籌到565萬醫藥費
- 茶行老闆疑燒炭 妻友上門也喪命
- 歲末迎新年 家具特賣品味不折扣
- 胃造口灌食 讓病人更有尊嚴
- 人在屋簷下？光寶中子公司擁毛
- 總統府賀歲春聯有錯誤？台灣文學館長PO文這麼說...
- 5綠委競爭高雄市長 陳其邁領先
- 拚總預算過關 立院臨會恐開至小年夜
- 食光走廊 包子、饅頭、花捲、豆沙包……
- 斥資四億台中首座 朝馬運動中心啟用
- 屏東檢舉交通違規月達千件 民怨搶錢
- 國旅卡增自由行選項 明年三月上路
- 台灣強基金會邀請賽》詹世昌無柏忌 獨佔鰲頭
- 漲一倍 蜜棗拍賣價每公斤560元
- 暖心！阿里山迎曙光 喝杯熱薑茶再上路
- 阿里山公路外側爬坡道 提前通車
- 5年來首豐收 將軍洋香瓜農會保證甜
- 浩子暫別螢幕玩真的-浩翔不和＋隱疾困擾
- NBA》2度率隊拿下總冠軍 熱火主帥確定獲得續約
- 接海基會秘書長 柯承亨：兩岸需要新共識
- 芭芭拉塔巴克辭世 莎莎嘉寶遭夫出賣
- 自己的市旗自己選 台中新市旗明起i-Voting
- 由金曲大師的他操刀！ 元旦升旗國歌變得很時尚
- 不只大路》竹市路平計畫 決心深入巷弄
- 富邦網羅張泰山? 全員薪定再說
- 送舊看夕陽 跨年不放煙火
- NBA》勇士最後一擊該給誰？鐵面人：杜蘭特
- 歲末感恩 學子體驗飢餓 募禮物濟弱
- 罕病生21歲才讀完高一 靠自學錄取清大
- 人氣繪本「麗莎和卡斯柏」特展秀童心 元旦祭半價優惠
- 頭一遭！府春聯賀詞 引用台灣文學
- 拉拉山神木區步道 明起開放至5號神木
- 活動中心當里辦公室？ 公所：一樓有開放
- 自由廣場》頂尖少弱勢 私校多寒門
- 地表最強殺神回歸 基哥武力全開
- Selina新年許願 杏鮑菇變金針菇
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：柯P失言也入鏡... 這些好萊塢片都曾出現「台灣」！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分