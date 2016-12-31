柯P失言也入鏡... 這些好萊塢片都曾出現「台灣」！

1986年的《捍衛戰士》男主角湯姆克魯斯所穿的飛行皮外套，上面有台灣國旗。（圖取自YouTube）

2016-12-31 08:39

〔即時新聞／綜合報導〕《YouTube》知名頻道「工作室上班不要看」整裡了從1986年開始15部曾出現過台灣的好萊塢電影，引起網友討論。

1986年的《捍衛戰士》，大家一定沒有發現到，男主角湯姆克魯斯所穿的飛行皮外套，上面有台灣國旗，雖然只有幾秒，但是卻透露了當時的中美關係故事。同年的《致命的吸引力》中，男主角麥克道格拉斯的雨傘壞了，女主角卻笑他：「Made in Taiwan？（台灣製造的嗎？）」

在1995年的《玩具總動員》裡，巴斯光年發現自己是台灣製造時，臉上露出非常難過的表情。另外1998年《世界末日》、1999年《大製騙家》、2005年《摩登大聖2》、2016年《菜鳥新移民》則認為台灣常做仿冒品。

90年代的台灣立法院，立委打群架的事件常登上國際媒體，2003年《魔法靈貓》中有一幕是美國人在看電視，播的就是台灣立法院的狀況。有趣的是在2015年《潔西卡瓊斯》在紐約的街景中出現了「柯P失言」報導的報紙。2015年《神盾局》第3季有角色來台灣參加國際會議，並穿著長袍馬褂。2016年《金融戰爭》片中出現了台灣製造的「金車噶瑪蘭威士忌」，保羅賈麥提說：「台灣人現在也釀得出好的威士忌了」。