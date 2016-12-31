以色列對新年赴印度觀光客 發布旅遊警報

2016-12-31 05:20

〔中央社〕以色列今天以即將發生「恐怖攻擊」為由，對在印度的觀光客和西方國家目標發布警報，提醒該國國民在年底歡慶時避開公共場所。

以色列反恐局（Counter-Terrorism Bureau）在總理辦公室發布的聲明中指出，已將警報級別提高，並表示相當於「具體基本威脅」。

聲明指出，「由於可能即將發生針對西方國家目標和觀光客的恐怖攻擊，我們對以色列在印度觀光的國民提出警告，尤其是在印度西南部地區。」

反恐局籲請觀光客「在新年慶祝期間特別保持警戒... 尤其在海灘聚會及許多觀光客聚集的夜總會等場所」。

反恐局未提供進一步細節。

許多年輕以色列國民喜歡前往印度，特別是在他們服完兵役之後。