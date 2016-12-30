禁止對孩子體罰 法國通過「禁打屁股法」

2016-12-30 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕為避免家長在體罰時對孩子造成影響，法國近日通過一項法案，該法禁止對孩子做出任何肢體暴力，包括家長在行使親權時體罰孩子等，被法國人稱為「禁打屁股法」。

綜合媒體報導，這項法案在「平等及公民權」法案修正案中，明文禁止對孩子行使任何殘酷、羞辱式對待，包括一切形式的肢體暴力。目的是為避免家長在對孩子體罰時，導致影響孩子出現仿效等行為，甚至讓孩子因體罰產生焦慮、失去體會他人感受的能力等，嚴重還可能有礙神經發展。

在歐盟國家中，法國是極少數未禁止教育性質暴力的國家，另歐洲理事會（Council of Europe）也曾要求法國明確禁止對孩子體罰。而該法實施後，無論是打手心、屁股、禁止吃飯、肢體拉扯或是強迫孩子處於不適當的姿勢等，皆被列為禁止事項。