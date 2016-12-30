「健達出奇蛋」發明人沙利斯 83歲辭世

2016-12-30 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕「三個願望一次滿足！」為健達出奇蛋（Kinder Surprise）的代表性廣告台詞，成為不少人兒時的回憶。然而被視為出奇蛋的發明家沙利斯（William Salice），在昨天（29日）於義大利逝世，享壽83歲。

《法新社》報導，沙利斯在1960年代加入費列羅集團（Ferrero food），隨即成為老闆費列羅（Michele Ferrero）的得力助手，費列羅是知名義大利巧克力果醬品牌「Nutella」的發明家，他在2015年與世長辭。

沙利斯在1970年代時期，從復活節的彩蛋獲得靈感，並有了出奇蛋的構想，接著發明出這個內部裝著塑膠玩具、外部則抹著巧克力的出奇蛋，其提供多樣性玩具，是讓出奇蛋大受歡迎的主要原因。

沙利斯總說：「健達出奇蛋的發明者是費列羅，我只是執行者而已。」而他也在金莎巧克力、Pocket Coffee等其他知名產品的創造上有重大貢獻。沙利斯在2007年退休，並獲得40萬歐元（約新台幣1370萬元）的獎金。

沙利斯創立的替人生上色基金會（Color Your Life）在今天表示，沙利斯辭世前，在義大利北部城鎮巴維亞（Pavia）一間醫院接受中風治療，於昨日逝世，享壽83歲。