不再諜對諜？普廷：不驅逐美國外交官
2016-12-30 22:32
俄國外交部今（30）擬以牙還牙，向俄國總統普廷（見圖）提出驅逐35名美國外交官員的建議，但是普廷聲明，並不打算找美國外交官的麻煩。（美聯社）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國總統歐巴馬指控俄羅斯干預美國政治，下達一系列懲罰命令後，俄國外交部今（30）擬以牙還牙，向俄國總統普廷提出驅逐35名美國外交官員的建議，以回應華府嚴厲制裁。不過普廷稍早聲明，不會驅逐美國外交官。
俄羅斯國營媒體塔斯社、美聯社報導，根據普廷在克里姆林宮網站上的聲明，「俄羅斯外交官將與他們的親戚與至愛共度新年假期，就在國內。我們不打算對美國外交官找麻煩，不會驅逐任何人。」
俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）稍早表示，禁止美國外交人員使用莫斯科的倉庫以及莫斯科西區的度假別墅；普廷則說，新年假期期間，不會阻止美國外交官的家人和孩子使用慣用的休憩與休閒設施。
普廷甚至大方邀請所有駐俄的美國外交官，到克里姆林宮參加新年趴。
普廷聲明，莫斯科保留華府對俄制裁報復的權利，也批評華府此舉不僅傷害美俄關係，也傷害了全世界，「這違反了俄國人和美國人的基本利益。」
普廷聲明也提到歐巴馬，「新年將至，我向歐巴馬和他的家人道賀，我也恭賀美國總統候選人川普還有全美國人！」
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 當官敢貪 杜特蒂︰丟下直升機
- 5英鎊紙鈔秘藏微雕珍奧斯汀 身價暴增上萬倍
- 炸彈攻擊殺縣官 新疆4嫌遭擊斃
- 中國前武警司令 王建平涉賄落馬
- 《中英對照讀新聞》Squirrel attack leaves 3 injured at retirement home 松鼠攻擊退休之家3人受傷
網友回應
熱門新聞
- 少子化海嘯襲 大專教師恐萬人失業
- 3港女偷上引水產 躲廁所狂吞鮑魚生蠔
- 蛀蟲藏木1.4億年 木化石博館珍寶
- 廖國棟點名選黨魁 江啟臣：沒想過
- 豬哥亮目睹兒被上銬飆淚 《大釣哥》父愛噴發
- 放空機構盯上 輝達慘跌
- 《小洋裝．小短靴．小派對》2
- 驚！日系雜貨PLAZA TOKYO將撤出台灣
- 勝利創客基地 培養小小工程師
- 老婆與人通姦 女兒嗆：媽媽找男人，我不行賣淫？
- 露點寫真始祖63歲病逝 影人悼張盈真
- 中年男難受想哭 恐雄性激素低下症上身
- 《小洋裝．小短靴．小派對》3
- 扯！阿嬤辛苦回收放門外 卻遭陌生阿伯偷光光
- 研發3D鰭式電晶體 胡正明獲獎
- 竹市籌建兒童醫院 可招商了
- 網友推爆！吳彥祖愛妻誓言：就是一輩子
- 政治力杯葛 日食安公聽會延期
- 《106學年度優免入學擴大方案》基本保障入學名額 提高到6％
- 綁架香港巨富 藏鏡人自菲押返
- 豔星過世不安寧 第9任丈夫藉機大賺死人財
- 艾灸熱力「薰臍」 「溫腎健脾」保健養生
- 葡萄王案 董座曾盛麟移送北檢複訊
- 運動中心預算執行率 審計處：欠佳
- 《錶王傳奇》4
- 情侶吵架男把女推下山 警消搜救中
- 1尾土魠魚 逾40公斤
- 新北野外育樂協會︰是山友自揪團
- 共騎機車撞電桿 國中表兄弟雙亡
- 《錶王傳奇》3
- 高雄駁二跨年派對 屋頂看海吃羊肉爐
- 新公車動態看板 像公共藝術
- 《錶王傳奇》6
- NBA》回應卡爾個人意見說 馬丁再批：他是個極端的人
- 「形象應純潔」 同志被迫辭世界展望會董事
- 鉛水管汰換達73% 明年底完成
- 〈元旦迎新制〉學校盼經費不打折
- 跨年活動連兩天 注意交管
- 努力7年 台灣棗子可輸日
- 駁斥玩運彩欠千萬賭債 謝維洲：母返台為探親
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：不再諜對諜？普廷：不驅逐美國外交官
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分