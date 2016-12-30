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不再諜對諜？普廷：不驅逐美國外交官

俄國外交部今（30）擬以牙還牙，向俄國總統普廷（見圖）提出驅逐35名美國外交官員的建議，但是普廷聲明，並不打算找美國外交官的麻煩。（美聯社）

2016-12-30  22:32

〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國總統歐巴馬指控俄羅斯干預美國政治，下達一系列懲罰命令後，俄國外交部今（30）擬以牙還牙，向俄國總統普廷提出驅逐35名美國外交官員的建議，以回應華府嚴厲制裁。不過普廷稍早聲明，不會驅逐美國外交官。

俄羅斯國營媒體塔斯社、美聯社報導，根據普廷在克里姆林宮網站上的聲明，「俄羅斯外交官將與他們的親戚與至愛共度新年假期，就在國內。我們不打算對美國外交官找麻煩，不會驅逐任何人。」

俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）稍早表示，禁止美國外交人員使用莫斯科的倉庫以及莫斯科西區的度假別墅；普廷則說，新年假期期間，不會阻止美國外交官的家人和孩子使用慣用的休憩與休閒設施。

普廷甚至大方邀請所有駐俄的美國外交官，到克里姆林宮參加新年趴。

普廷聲明，莫斯科保留華府對俄制裁報復的權利，也批評華府此舉不僅傷害美俄關係，也傷害了全世界，「這違反了俄國人和美國人的基本利益。」

普廷聲明也提到歐巴馬，「新年將至，我向歐巴馬和他的家人道賀，我也恭賀美國總統候選人川普還有全美國人！」

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