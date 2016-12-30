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港媒《眾新聞》元旦問世 資深媒體人主打深度報導

2016-12-30  23:39

〔即時新聞／綜合報導〕香港10位資深媒體人，籌備非營利公共新聞網路平台《眾新聞》半年之久，終在2017年第一天，將正式營運。旨在紛亂的當代媒體潮流中，能為香港傳媒開拓新疆土。

據《蘋果》報導，《明報》前總編輯劉進圖遭歹徒砍6刀重傷，其友人為揪出幕後黑手，遂祭出懸賞金250萬新台幣，但因最後來是找不到幕後黑手，這筆錢就成了《眾新聞》的種子基金。

《眾新聞》主打不做即時新聞，總編輯李月華指出，即時新聞量大重覆率又高，且資訊太片面，因此不走這塊，將會把重點放在重大新聞的後續追蹤報導，社內記者也得製作調查報導與專題，讓厭倦瑣碎新聞的群眾，能從購宏觀的角度探究全貌。

除了不做即時新聞，也主張打破「同溫層」及加強數據的可視化，李月華認為現在市場上媒體觀點都太過相近，因此將邀請不同部落客撰文，呈現多元聲音。

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  • 非營利公共新聞網路平台《眾新聞》將在元旦始營運，創建的10位資深媒體人主打提供民眾全方位的深入報導。（圖擷自臉書）

    非營利公共新聞網路平台《眾新聞》將在元旦始營運，創建的10位資深媒體人主打提供民眾全方位的深入報導。（圖擷自臉書）

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