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5英鎊紙鈔秘藏微雕珍奧斯汀 身價暴增上萬倍

微型珍奧斯汀肖像就刻畫在大笨鐘及英國前首相邱吉爾頭像旁。（圖擷自推特）

2016-12-30  21:41

〔編譯周柏憲／綜合報導〕英國伯明罕微雕大師修特（Graham Short）在4張5英鎊鈔票上雕刻珍奧斯汀（Jane Austen）的微型肖像，並將之流入市場，價值高達5萬英鎊（約台幣197.7萬），英國人無不瞧瞧皮夾裡的5英鎊鈔票，是否出現這位英國19世紀知名女作家的肖像。

英國廣播公司BBC、太陽報報導，目前4張流通市面上的珍奧斯汀5英鎊鈔票中，有2張已被尋獲。今年12月初，第一張於南威爾斯一家咖啡廳的找零中尋獲，第二張則是隱身在一張耶誕賀卡中。據信剩餘的2張流通於英格蘭和北愛爾蘭。

除了使勁用肉眼尋找只有5毫米大的珍奧斯汀頭像外，5英鎊鈔貨幣流水號從「AM32 88551」連號至「AM32 885554」都有珍奧斯汀的身影。目前尚未尋獲「AM32 88552」及「AM32 885554」。

修特為了紀念2017珍奧斯汀逝世200週年，將珍奧斯汀的微型肖像刻畫在最新發行的5英鎊塑料鈔票的透明部分。為了讓每張鈔票更獨特，修特在每張鈔票上加入珍奧斯汀作品的經典名句。

發起尋找微型珍奧斯汀活動的「Tony Huggins-Haig」畫廊建議，發現紙鈔的人向該畫廊聯絡，這些鈔票在拍賣會上可能喊價至5萬英鎊。

珍奧斯汀5英鎊鈔的流水號與作品名句：

AM32 88551 《愛瑪》：If I loved you less, I might be able to talk about it more

AM32 88552 《傲慢與偏見》：To be fond of dancing was a certain step towards falling in love.

AM32 88553 《曼斯菲爾德莊園》：A large income is the best recipe for happiness I ever heard of.

AM32 88554 《傲慢與偏見》：I hope I never ridicule what is wise or good.

相關影音請見：

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  • 英國伯明罕微雕大師修特。（圖擷自推特）

    英國伯明罕微雕大師修特。（圖擷自推特）

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