5英鎊紙鈔秘藏微雕珍奧斯汀 身價暴增上萬倍

微型珍奧斯汀肖像就刻畫在大笨鐘及英國前首相邱吉爾頭像旁。(圖擷自推特)

2016-12-30 21:41

〔編譯周柏憲/綜合報導〕英國伯明罕微雕大師修特(Graham Short)在4張5英鎊鈔票上雕刻珍奧斯汀(Jane Austen)的微型肖像,並將之流入市場,價值高達5萬英鎊(約台幣197.7萬),英國人無不瞧瞧皮夾裡的5英鎊鈔票,是否出現這位英國19世紀知名女作家的肖像。

英國廣播公司BBC、太陽報報導,目前4張流通市面上的珍奧斯汀5英鎊鈔票中,有2張已被尋獲。今年12月初,第一張於南威爾斯一家咖啡廳的找零中尋獲,第二張則是隱身在一張耶誕賀卡中。據信剩餘的2張流通於英格蘭和北愛爾蘭。

除了使勁用肉眼尋找只有5毫米大的珍奧斯汀頭像外,5英鎊鈔貨幣流水號從「AM32 88551」連號至「AM32 885554」都有珍奧斯汀的身影。目前尚未尋獲「AM32 88552」及「AM32 885554」。

修特為了紀念2017珍奧斯汀逝世200週年,將珍奧斯汀的微型肖像刻畫在最新發行的5英鎊塑料鈔票的透明部分。為了讓每張鈔票更獨特,修特在每張鈔票上加入珍奧斯汀作品的經典名句。

發起尋找微型珍奧斯汀活動的「Tony Huggins-Haig」畫廊建議,發現紙鈔的人向該畫廊聯絡,這些鈔票在拍賣會上可能喊價至5萬英鎊。

珍奧斯汀5英鎊鈔的流水號與作品名句:

AM32 88551 《愛瑪》:If I loved you less, I might be able to talk about it more

AM32 88552 《傲慢與偏見》:To be fond of dancing was a certain step towards falling in love.

AM32 88553 《曼斯菲爾德莊園》:A large income is the best recipe for happiness I ever heard of.

AM32 88554 《傲慢與偏見》:I hope I never ridicule what is wise or good.

#GoodPR by the Royal Mint. Everyone knows this now MT @itvnews: Jane Austen engraved £5 note could be worth £20,000 pic.twitter.com/FBNaOXpDRU — PR Chief (@prchief) 2016年12月8日