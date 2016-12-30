俄總理嗆歐巴馬：日子不多了還反俄 RIP

俄羅斯總理麥維德夫（Dmitry Medvedev）過去任職總統期間，曾致力於改善美俄關係。他今天對美方實施新的制裁表示失望。（路透）

2016-12-30 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統歐巴馬對俄羅斯下達嚴厲制裁，驅逐35名俄國外交人員，俄羅斯30日也擬用相同手法反制美國，俄羅斯總理麥維德夫（Dmitry Medvedev）稍早更怒嗆歐巴馬，任內日子不多了還反俄，「安息吧！（RIP）」

針對俄羅斯疑似侵入民主黨的電腦影響美國總統大選事件，歐巴馬昨天宣布驅逐35名俄國外交人員和情報人員、關閉2棟俄國在美國境內的建築物；對此俄方也在今天宣布驅逐35位美國外交人員的計畫。

據了解，俄國將美國35位外交官列為「不受歡迎人物」，其中有31位來自駐莫斯科的美國大使館，另4位來自聖彼得堡（St. Petersburg）的總領事館。

麥維德夫今天稍早也在臉書貼文寫道，「令人遺憾的是，在上任初期恢復對俄關係的歐巴馬政府，任內日子不多的情況下卻反俄，安息吧（RIP）！」

麥維德夫任職總統期間，曾致力於改善對美關係，他今天對美方實施新的制裁表示失望。