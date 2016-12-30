16歲少女被逼穿超短裙賣淫 機智司機報警拯救
2016-12-30 22:31
〔即時新聞／綜合報導〕美國加州沙加緬度市（Sacramento）一名司機日前晚間載2名女子及1名16歲少女前往當地酒店，途中聽見涉嫌逼迫賣淫的對話，便直接報警，最後該名少女成功逃離該賣淫集團的魔掌。
綜合外媒報導，加州一名34歲的Uber司機艾維拉（Keith Avila），在日前晚間載著31歲韋斯特利（Maria Westley）、25歲佩特維（Destiny Pettway）及16歲少女，艾維拉形容，當時神色緊張不安的少女穿著短到幾乎曝光的裙子，外加兩名成年女子在一旁說道：「妳需要主動抱向他們....並記得在提供服務前，先收取妳應得的。」且目的地為酒店，艾維拉因此懷疑兩人帶少女做賣淫交易，待她們下車後，立刻報警求助。
警方其後趕到現場，在飯店房間查獲韋斯特利、佩特維，與一名20歲亞裔男子旺（Disney Vang），當場將3人逮捕，並以涉嫌從事賣淫活動以及與未成年人士發生性行為等罪名移送法辦。
事後警方感謝並稱讚艾維拉見義勇為，但他僅表示不願看到少女受更大的傷害，且自己也有個6歲的兒子，只是以身作則，謙虛回覆警方的讚美。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 當官敢貪 杜特蒂︰丟下直升機
- 5英鎊紙鈔秘藏微雕珍奧斯汀 身價暴增上萬倍
- 炸彈攻擊殺縣官 新疆4嫌遭擊斃
- 中國前武警司令 王建平涉賄落馬
- 《中英對照讀新聞》Squirrel attack leaves 3 injured at retirement home 松鼠攻擊退休之家3人受傷
網友回應
熱門新聞
- 少子化海嘯襲 大專教師恐萬人失業
- 3港女偷上引水產 躲廁所狂吞鮑魚生蠔
- 蛀蟲藏木1.4億年 木化石博館珍寶
- 廖國棟點名選黨魁 江啟臣：沒想過
- 豬哥亮目睹兒被上銬飆淚 《大釣哥》父愛噴發
- 放空機構盯上 輝達慘跌
- 《小洋裝．小短靴．小派對》2
- 驚！日系雜貨PLAZA TOKYO將撤出台灣
- 勝利創客基地 培養小小工程師
- 老婆與人通姦 女兒嗆：媽媽找男人，我不行賣淫？
- 露點寫真始祖63歲病逝 影人悼張盈真
- 中年男難受想哭 恐雄性激素低下症上身
- 《小洋裝．小短靴．小派對》3
- 扯！阿嬤辛苦回收放門外 卻遭陌生阿伯偷光光
- 研發3D鰭式電晶體 胡正明獲獎
- 竹市籌建兒童醫院 可招商了
- 網友推爆！吳彥祖愛妻誓言：就是一輩子
- 政治力杯葛 日食安公聽會延期
- 《106學年度優免入學擴大方案》基本保障入學名額 提高到6％
- 綁架香港巨富 藏鏡人自菲押返
- 豔星過世不安寧 第9任丈夫藉機大賺死人財
- 艾灸熱力「薰臍」 「溫腎健脾」保健養生
- 葡萄王案 董座曾盛麟移送北檢複訊
- 運動中心預算執行率 審計處：欠佳
- 《錶王傳奇》4
- 情侶吵架男把女推下山 警消搜救中
- 1尾土魠魚 逾40公斤
- 新北野外育樂協會︰是山友自揪團
- 共騎機車撞電桿 國中表兄弟雙亡
- 《錶王傳奇》3
- 高雄駁二跨年派對 屋頂看海吃羊肉爐
- 新公車動態看板 像公共藝術
- 《錶王傳奇》6
- NBA》回應卡爾個人意見說 馬丁再批：他是個極端的人
- 「形象應純潔」 同志被迫辭世界展望會董事
- 鉛水管汰換達73% 明年底完成
- 〈元旦迎新制〉學校盼經費不打折
- 跨年活動連兩天 注意交管
- 努力7年 台灣棗子可輸日
- 駁斥玩運彩欠千萬賭債 謝維洲：母返台為探親
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：16歲少女被逼穿超短裙賣淫 機智司機報警拯救
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分