16歲少女被逼穿超短裙賣淫 機智司機報警拯救

2016-12-30 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州沙加緬度市（Sacramento）一名司機日前晚間載2名女子及1名16歲少女前往當地酒店，途中聽見涉嫌逼迫賣淫的對話，便直接報警，最後該名少女成功逃離該賣淫集團的魔掌。

綜合外媒報導，加州一名34歲的Uber司機艾維拉（Keith Avila），在日前晚間載著31歲韋斯特利（Maria Westley）、25歲佩特維（Destiny Pettway）及16歲少女，艾維拉形容，當時神色緊張不安的少女穿著短到幾乎曝光的裙子，外加兩名成年女子在一旁說道：「妳需要主動抱向他們....並記得在提供服務前，先收取妳應得的。」且目的地為酒店，艾維拉因此懷疑兩人帶少女做賣淫交易，待她們下車後，立刻報警求助。

警方其後趕到現場，在飯店房間查獲韋斯特利、佩特維，與一名20歲亞裔男子旺（Disney Vang），當場將3人逮捕，並以涉嫌從事賣淫活動以及與未成年人士發生性行為等罪名移送法辦。

事後警方感謝並稱讚艾維拉見義勇為，但他僅表示不願看到少女受更大的傷害，且自己也有個6歲的兒子，只是以身作則，謙虛回覆警方的讚美。