| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
葡萄王案 董座胞姊曾美菁訊後請回 揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 國際

16歲少女被逼穿超短裙賣淫 機智司機報警拯救

2016-12-30  22:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州沙加緬度市（Sacramento）一名司機日前晚間載2名女子及1名16歲少女前往當地酒店，途中聽見涉嫌逼迫賣淫的對話，便直接報警，最後該名少女成功逃離該賣淫集團的魔掌。

綜合外媒報導，加州一名34歲的Uber司機艾維拉（Keith Avila），在日前晚間載著31歲韋斯特利（Maria Westley）、25歲佩特維（Destiny Pettway）及16歲少女，艾維拉形容，當時神色緊張不安的少女穿著短到幾乎曝光的裙子，外加兩名成年女子在一旁說道：「妳需要主動抱向他們....並記得在提供服務前，先收取妳應得的。」且目的地為酒店，艾維拉因此懷疑兩人帶少女做賣淫交易，待她們下車後，立刻報警求助。

警方其後趕到現場，在飯店房間查獲韋斯特利、佩特維，與一名20歲亞裔男子旺（Disney Vang），當場將3人逮捕，並以涉嫌從事賣淫活動以及與未成年人士發生性行為等罪名移送法辦。

事後警方感謝並稱讚艾維拉見義勇為，但他僅表示不願看到少女受更大的傷害，且自己也有個6歲的兒子，只是以身作則，謙虛回覆警方的讚美。

廣告
  • 破獲賣淫計畫的司機艾維拉。（圖擷自臉書）

    破獲賣淫計畫的司機艾維拉。（圖擷自臉書）

  • 遭控從事賣淫活動與意圖和未成年少女發生性關係的3人。（圖擷自鏡報）

    遭控從事賣淫活動與意圖和未成年少女發生性關係的3人。（圖擷自鏡報）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 司機 報警 美國 見義勇為 賣淫 逼迫
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：16歲少女被逼穿超短裙賣淫 機智司機報警拯救


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.