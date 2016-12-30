向清真寺扔三明治遭判刑 英男入獄後離奇死亡

2016-12-30 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名男子凱文（Kevin Crehan）及其友人，今年在布里斯托清真寺（Bristol mosque）用種族歧視的字眼鬧事且在旗幟上塗鴉，最後往門上扔擲培根三明治而遭逮捕入獄1年，未料凱文周二卻驚傳離奇猝死在獄中，當地獨立監獄監察機構正在著手調查他的死因。

據《每日郵報》報導，英國一名35歲的男子凱文及其3位友人因在清真寺外大肆嘲諷信徒並破壞旗幟，且隨處亂扔培根土司遭當地警方逮捕，並於今年7月被判入獄服刑，且在出獄後的10年內，凱文及其友人都必須遠離清真寺至少100公尺遠。

離奇的是，凱文在耶誕日隔兩天後，便暴斃在監獄中，且死亡原因不明。目前當地獨立監獄機構正在著手進行調查。

大多數的網友都認為凱文在獄中恐怕並不安全，且認為丟培根就被判刑1年也太誇張了，但也有網友認為尊重他人宗教信仰是件很重要的事，換作是在其他地區這樣做可能會被斬首。