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酒駕？印尼機師疑喝醉口齒不清 乘客「嚇」機

該機師在拿行李時，走路就已經搖搖晃晃。（圖擷取自YouTube）

2016-12-30  20:43

〔即時新聞／綜合報導〕印尼廉航「連城航空（Citilink）」一名機師日前疑似喝醉，許多乘客聽到他口齒不清的廣播後，質疑機師是否喝醉，更有人直接下機、拒絕搭乘，事後這名機師已被暫停職務。

《雅加達郵報》報導，加魯達印尼航空（Garuda Indonesia）旗下的廉航連城航空，28日上午一架由泗水飛往雅加達的航班，因機師在廣播時講話口齒不清，許多乘客質疑他有宿醉情形，有人直接走下飛機拒絕搭乘。

據了解，該航班事後換了另一位機師代飛，班機因此延誤了約1小時多，影響機上154名乘客。目前該宿醉機師已前往泗水一家醫院檢查，並在印尼飛行健康局做第二次報告，檢查結果將在一週內公布。

航空公司聲明指出，該機師已被暫停職務，直到調查完成前都不得飛行。聲明指出，該機師在飛行前出現「身體不適」情形，連城航空也將在週五舉行記者會。

相關影片請見：

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  • 許多乘客下飛機與航空公司理論。（圖擷取自YouTube）

    許多乘客下飛機與航空公司理論。（圖擷取自YouTube）

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相關關鍵字： 印尼 喝醉 廉價航空 機師 機長
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