日本領館前設少女像 韓政府先強拆後允許

韓國民間團體在釜山的日本領事館前設置象徵慰安婦的少女像。（法新社）

2016-12-30 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕韓國民間團體28日在釜山的日本領事館前設置象徵慰安婦的少女像，釜山市東區政府一開始強行拆除，遭到韓國民眾以打爆電話、癱瘓網站等方式激烈抗議；區政府今日態度大轉彎，為強拆銅像向民眾道歉，並允許民團設置銅像。

綜合媒體報導，釜山市東區區長樸三碩今（30）日召開記者會表示，雖然事涉國際邦交，但地方政府無法承受群眾壓力，必須允許民團在日本駐釜山總領事館前設置少女像。他同時也對東區政府日前強拆銅像、粗暴驅散民眾表達歉意。

對於當地政府的做法，日本外務省事務次官杉山晉輔今天表示「極為遺憾」，要求移除少女像。

目前該少女像已重新設置，民間團體將在明天舉行揭幕儀式，這將是韓國第37座象徵慰安婦的和平少女像；東區政府承諾不會再阻止相關行動。

日韓兩國去年底談妥「慰安婦問題協議」，日方提供10億日圓做為相關賠償，並希望韓國撤除目前立在駐韓日本使館前的慰安婦銅像，韓政府也允諾將為此努力。不料舊銅像未撤除，新銅像又在地方政府默許下設置。