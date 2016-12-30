| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
桃園2男1女燒炭 倒臥炭盆旁全無生命跡象 揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 國際

日本領館前設少女像 韓政府先強拆後允許

韓國民間團體在釜山的日本領事館前設置象徵慰安婦的少女像。（法新社）

2016-12-30  21:08

〔即時新聞／綜合報導〕韓國民間團體28日在釜山的日本領事館前設置象徵慰安婦的少女像，釜山市東區政府一開始強行拆除，遭到韓國民眾以打爆電話、癱瘓網站等方式激烈抗議；區政府今日態度大轉彎，為強拆銅像向民眾道歉，並允許民團設置銅像。

綜合媒體報導，釜山市東區區長樸三碩今（30）日召開記者會表示，雖然事涉國際邦交，但地方政府無法承受群眾壓力，必須允許民團在日本駐釜山總領事館前設置少女像。他同時也對東區政府日前強拆銅像、粗暴驅散民眾表達歉意。

對於當地政府的做法，日本外務省事務次官杉山晉輔今天表示「極為遺憾」，要求移除少女像。

目前該少女像已重新設置，民間團體將在明天舉行揭幕儀式，這將是韓國第37座象徵慰安婦的和平少女像；東區政府承諾不會再阻止相關行動。

日韓兩國去年底談妥「慰安婦問題協議」，日方提供10億日圓做為相關賠償，並希望韓國撤除目前立在駐韓日本使館前的慰安婦銅像，韓政府也允諾將為此努力。不料舊銅像未撤除，新銅像又在地方政府默許下設置。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 少女 慰安婦 日本 銅像 韓國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：日本領館前設少女像 韓政府先強拆後允許


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.