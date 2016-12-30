一人分飾多角詐富二代 假白富美還外遇快遞被抓包
2016-12-30 22:09
〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江一名27歲毛姓男子與母親到派出所報案，指控發現妻子朱女有多張假證件，更利用假身分向他借了20幾萬人民幣（約90萬元台幣），警方調查後發現，朱女不只身分造假，就連學歷都造假，甚至還趁毛男不在家外遇快遞。
據《騰訊新聞》報導，27歲的毛男指控他20歲的妻子朱女擁有多張假證件，更懷疑她造假身分，騙走超過20萬的人民幣。原來朱女曾經結過一次婚，育有一女，還有盜竊、吸毒的前科，她的前夫為掩蓋她不光彩的過去而幫朱女改了名字叫周宸琳。
毛男是朱女前夫的同學，在深圳做服裝批發，在婚禮上認識、卻在離婚後偶遇，朱女和毛男聊天過程中發現他是個不折不扣的富二代，於是開啟了她的詐騙計畫。
朱女假稱有一個雙胞胎姐姐（周宸熙），其實是把自己介紹給毛男，做了假的身分證、行照、駕照，以及浙江大學的學歷證書，營造出自己是白富美的才女。今年2月毛男向周宸熙求婚，朱女擔心身分敗露，還做了一張假的結婚證書，讓毛男與他的父母信以為真。
隨後再假借她妹妹周宸琳（朱女本人）之名、與她媽媽的名義，一人分飾3角向毛男借錢，前後共騙了超過20萬人民幣（約90萬元台幣）。直到今年11月，毛男堅持要舉辦婚宴，朱女怕身分被拆穿，不斷用各種理由延遲婚禮時間，毛男才意識到自己可能被騙。
警方更發現，由於毛男經常在外地經商，由朱女一人獨住新房，發現她竟然還和一名張姓快遞外遇。目前朱女以涉嫌詐騙罪，遭警方刑事拘留，全案仍在偵查中。
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