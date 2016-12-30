反擊歐巴馬制裁！俄國宣布驅逐35名美國外交官
2016-12-30 19:07
美國總統歐巴馬（左）為了報復俄國介入美國政治，下達對俄的嚴厲制裁。（法新社）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國總統歐巴馬為了報復俄國網攻美國政治團體網站、介入美國大選，昨日（29）對俄國下達嚴厲制裁，包括驅逐35名俄國外交人員和情報人員、關閉2棟俄國在美國境內的建築物。俄方也在今日（30）宣布驅逐35位美國外交人員的計畫。
路透引述俄羅斯通訊社報導，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）向總統普廷提出建議，驅逐35位美國外交人員，並且禁止美國外交人員使用莫斯科的倉庫以及郊外的一棟別墅，以報復華府的制裁。
拉夫羅夫說，俄方絕對會回覆這些制裁，也說俄國干預美國大選是無稽之談。
根據塔斯社報導，俄國宣布了美國35位「不受俄國歡迎」的外交官，其中有31位來自駐莫斯科的美國大使館，另4位來自俄國聖彼得堡（St. Petersburg）的總領事館。
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