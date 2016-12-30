越南查獲50公斤走私犀牛角 價值達2900萬

越南查獲近50公斤犀牛角欲走私進越南，黑市價值約2千9百萬台幣。（犀牛資料照，法新社）

2016-12-30 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕越南海關29日在越南河內國際機場查獲一起走私案，發現有近50公斤的非洲犀牛角欲走私進越南，這些犀牛角黑市價高達台幣2千9百萬元。

據《中央社》報導，在越南河內的內排國際機場，海關人員查獲一件可疑行李，打開發現竟是10大塊犀牛角，而這件行李出自非洲肯亞，上面沒有註明寄件及收件人，警方懷疑可能預料到被查獲，而不寫寄件資料。

報導指出，若這批犀牛角走私成功，黑市價值預估達200億越南盾，約台幣2千9百萬元。而越南因鄰近中國與泰國，導致成為動物製品黑市的走私轉運站，今年10月到12月初也連續破獲7起象牙走私案。

現存的犀牛共有5種：白犀牛、蘇門答臘犀牛、黑犀牛、爪哇犀牛、印度犀牛；除了白犀牛外，其餘都瀕臨絕種。其中以「爪哇犀牛」數目最少，僅存50頭左右，黑犀牛約為1萬到3萬頭。主要為盜獵犀牛角及棲地遭破壞，導致犀牛瀕臨絕種。