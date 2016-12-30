英國小鎮湧入上千名鳥友 只為了見牠一面
2016-12-30 20:00
英國格洛斯特郡一個小鎮，近日出現稀有鳥「藍磯鶇」，吸引上千名鳥類觀察家湧入小鎮，為睹其身影。（圖擷取自每日郵報）
〔即時新聞／綜合報導〕英國格洛斯特郡（Gloucestershire）一個小鎮，近日出現在當地被相當罕見的鳥類「藍磯鶇」（blue rock thrush），由於最後一次在英國被目擊是在2007年，因此出沒消息一傳出，便吸引上千名鳥類觀察家紛紛湧入小鎮，為睹藍磯鶇的身影。
《每日郵報》報導，這種深藍色的鳥類「藍磯鶇」來自南歐與東北非地區，在英國最後一次被目擊是在2007年，是第7次有民眾在英國目擊藍磯鶇的蹤影，近日被發現聚集在該小鎮建築物屋頂上跳躍。有鳥類觀察家成功目睹其身影，形容幸運的就像「中頭彩」一樣。
自本週有消息傳出有人目擊藍磯鶇的蹤影，當地開始吸引不少鳥類觀察家聞訊而來，甚至還有人遠從蘇格蘭來訪。不少鳥類觀察家看到其身影都感到非常高興，一名鳥類觀察家說道：「這是十分害羞的鳥類，我目前為止僅在西班牙馬德里附近山上看過。」
不過此鳥類在台灣並非罕見，為冬候鳥、留鳥，經常出現於平地到中海拔空曠處，且停棲時大多身體挺直。
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